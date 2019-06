Raio racha árvore durante US Open de golfe feminino

O US Open de golfe feminino ficou marcado no passado fim de semana pela queda de um raio sobre uma árvore, durante a prova.

Havia 45 jogadores ainda no campo Country Club, em Charleston, na Carolina do Norte, quando o jogo foi suspenso pelo mau tempo.

O momento foi captado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais, ao mostrar a tempestade elétrica que passou mesmo ao lado de alguns participantes.



A árvore atingida pelo raio ficou com várias rachas e o chão não escapou à destruição da descarga elétrica. Os fãs que assistiram ao sucedido ficaram impressionados com o barulho e os danos que se seguiram a ele.





Wow, a crazy lightning strike at the @uswomensopen? today! That's why you gotta get off the golf course during storms!pic.twitter.com/1UKByzYS5P