Centenas de pessoas manifestam-se nuas em protesto contra a censura das redes sociais ao corpo feminino

Cerca de uma centena de pessoas despiram-se em frente à sede do Facebook, este domingo, em Nova Iorque, de modo a demonstrarem o seu descontentamento em relação às políticas de censura do Facebook.

Os manifestantes deitaram-se na estrada, sem roupa, com grandes imagens de mamilos masculinos cobrindo as partes íntimas.

O protesto organizado e fotografado pelo artista norte-americano Spencer Tunick e pelo 'Movimento Nacional Contra a Censura', contou com a presença do grupo "Grab Them By The Ballot", que defende os direitos das mulheres e desafia a censura da nudez feminina pelo Facebook e pelos padrões comunitários do InstPoagram.

Dawn Robertson, fundadora do grupo, disse à CNN que a página do Facebook foi censurada e desativada depois de terem sido publicadas imagens artísticas de mulheres nuas. Acrescentou ainda que a sua conta pessoal também foi desativada pelos mesmos motivos.

"Há momentos em que as pessoas podem compartilhar imagens nuas que são artísticas ou criativas por natureza, mas, por diversos motivos, não permitimos nudez", expressou a comunidade do Instagram.

"A exibição de nudez ou atividade sexual é proibida porque algumas pessoas na comunidade podem ser sensíveis a esse tipo de conteúdo" justificou o Facebook.

Os manifestantes estão determinados a lutar pela mudança da política das redes sociais em questão, uma vez que, segundo Dawn Robertson, "o Facebook trata do corpo feminino como se fosse um crime ou algo vergonhoso".