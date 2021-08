Rapariga de 13 anos morre um dia depois de testar positivo à Covid-19

Raleigh High School, na cidade de Raleigh, no estado do Mississípi, avança a emissora CNN.Segundo o Centro Nacional de Estatísticas de Educação, a escola tem cerca de 2600 alunos. Na terça-feira reportava 104 casos de Covid-19 entre estudantes e funcionários, sendo que 659 pessoas estavam em quarentena.O Departamento de Saúde do Estado do Mississípi disse à CNN que a rapariga de treze anos é o quinto caso de morte de uma criança por Covid-19 no estado desde o início da pandemia.No Mississípi o número de mortes relacionadas com a Covid-19 aumentou 75% nos últimos sete dias, em comparação aos números da semana anterior.