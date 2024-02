Rapaz de 13 anos mata a tiro homem que estava a bloquear-lhe a passagem no autocarro nos EUA

A polícia de Denver, nos Estados Unidos da América, deteve um rapaz de 13 anos, suspeito de matar um homem que estava a bloquear-lhe a passagem no autocarro com a perna, informa a agência Associated Press.O suspeito envolveu-se numa discussão verbal com a vítima, de 60 anos, antes de a matar a tiro, no passado sábado. "A vítima foi transportada para um hospital local, onde foi declarado o óbito", referiu a polícia através de um comunicado divulgado na rede social X.Outra pessoa sofreu ferimentos leves e recebeu assistência no local.A polícia deteve o suspeito na quinta-feira. O menor responde por homicídio qualificado.