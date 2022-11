Suspeito de massacre em bar 'gay' nos EUA foi acusado de crime de ódio

O homem suspeito de matar cinco pessoas e ferir várias outras num bar 'gay' em Colorado Springs, EUA, no passado sábado, foi acusado de homicídio e de crimes de ódio.

Anderson Lee Aldrich, 22 anos, enfrenta cinco acusações de homicídio e cinco acusações de cometer um crime motivado por preconceito que causou lesões corporais, de acordo com registos judiciais conhecidos esta segunda-feira.

Um oficial de segurança disse que o suspeito usou uma arma semiautomática do estilo AR-15 no ataque de sábado à noite, no Club Q, um bar do Colorado frequentado maioritariamente por homossexuais, mas foram ainda recuperadas uma pistola e munições adicionais.



O suspeito foi detido, mas visto que apresentava ferimentos, acabou por ser internado. Acredita-se que o ataque foi premeditado. Pelo menos dois clientes heróicos conseguiram dominar o atirador e assim evitar um número acrescido de fatalidades.



Biden reage a tiroteio em discoteca gay pedindo tolerância zero para o ódio



O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu ao tiroteio, considerando que o país "não pode nem deve tolerar ódio".

"Não há, por enquanto, qualquer motivo claro para este ataque, mas nós sabemos que a comunidade LGBTQI era o alvo nestes últimos anos de uma atterradora violência de ódio", declarou Biden, citado num comunicado,cem que volta a apelar para que se "faça mais" para regular o porte de armas de fogo nos Estados Unidos.



O ataque ocorreu num dia marcado pelas celebrações do Dia da Memória Trans, em que se recordam pessoas transgénero que foram assassinadas em situação de discriminação.