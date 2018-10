Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz de 15 anos morre congelado após perder autocarro para a escola

Jovem foi encontrado seminu junto a um rio e com uma taxa elevada de álcool no sangue.

13:30

Daniel Chambers, um jovem de 15 anos, morreu devido a uma hipotermia depois de perder o autocarro escolar, em Devon, no Reino Unido.



O caso ocorreu no dia 13 de dezembro do ano passado, quando estavam temperaturas extremamente baixas e uma grande humidade no ar. No entanto, só agora é que as autoridades conseguiram chegar a uma conclusão do que provocou a morte do jovem.



Quando o caso aconteceu, o corpo só foi encontrado quatro dias depois encostado a uma árvore. O jovem estava seminu e tinha roupa espalhada junto a si. De acordo com os investigadores, a sua morte ter-se-á tratado de um acidente.



O corpo foi autopsiado e foi detetada uma presença elevada de álcool no sangue, sendo que no interior da sua mochila foi encontrado uísque.



O médico-lesgista concluiu que a morte se deveu à hipotermia, uma vez que este retirou muita roupa, ficando mal agasalhado para as condições atmosféricas que se faziam sentir.