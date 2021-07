Rapper americano morto a tiro enquanto fazia direto no Instagram

O rapper americano Zerail Dijon Rivera, de nome artístico ‘Indian Red Boy’, foi assassinado enquanto realizava um vídeo em direto para a rede social Instagram, na passada quinta-feira.

Rivera, de 21 anos, foi baleado três vezes na cabeça. Estava sentado ao volante de um carro em Chadron Avenue, Hawthorne, na Califórnia, quando o crime ocorreu.

Os fãs que assistiam ao vídeo afirmam que ainda foi possível ouvir o cantor a pedir ajuda antes de perder os sentidos. Quando a polícia chegou ao local era tarde de mais e Red Boy não tinha sinais vitais. O atirador também já tinha escapado.

As autoridades estão agora a investigar. O motivo do crime ainda não é conhecido, mas há rumores na Internet de que tenha ocorrido porque Rivera insultou um outro rapper, Nipsey Hussle, que faleceu em 2019 e era conhecido por ativismo comunitário.

Nas redes sociais o vídeo da morte ainda circula e muitos fãs exprimiram a revolta no Twitter, afirmando: "Aquele vídeo do Indian Red Boy é perturbador. Odeio ter visto"; ""o vídeo é traumatizante" ou "achei que estava insensível à morte, mas aquele vídeo do Indian Red Boy é traumatizante e gostaria de nunca ter visto. Num minuto ele estava a sorrir, no outro ele estava ofegante e a implorar por ajuda. Eu não estou bem!", entre outros.