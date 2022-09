'Rapper' PnB Rock assassinado a tiro em Los Angeles

O 'rapper' PnB Rock foi morto a tiro por um desconhecido na segunda-feira à tarde num restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde se encontrava com a namorada, disse a polícia local.

Um homem armado se aproximou-se do músico e exigiu que este lhe entregasse as joias. Quando o 'rapper' recusou, disparou "várias balas", de acordo com a polícia.

"Estamos a verificar o áudio do vídeo da câmara de segurança para determinar exatamente que palavras foram trocadas antes do incidente e para identificar o atirador", acrescentou.