Biden promete combate à "epidemia de violência armada" após tiroteio em Chicago no Dia da Independência

Segundo o Chicago Sun-Times

esta segunda-feira, várias pessoas foram alvejadas e, prontamente, as centenas de pessoas que assitiam ao desfile puseram-se em fuga.



De acordo com a polícia o atirador, que está em fuga, disparou a partir do topo de um edifício. O autor dos disparos é descrito como "um homem branco entre os 18 e os 20 anos, encontra-se em fuga, estará armado e é considerado perigoso".

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, partilhou o seu "choque" e apoio à família das vítimas do tiroteio em massa que ocorreu esta segunda-feira, num desfile de comemoração do 4 de Julho, num subúrbio de Chicago, e que fez pelo menos seis mortos e 24 feridos."Jill e eu estamos chocados com a violência insensata das armas que mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste Dia da Independência. Como sempre, estamos gratos pela resposta rápida das autoridades e pela aplicação da lei no local", referiu Biden em comunicado no site da presidência norte-americana.Na nota, o presidente dos EUA salienta ainda que ofereceu "apoio total às comunidades" depois de falar com o presidente da câmara da cidade, e pediu um reforço das forças policiais federais no local para ajudar na procura urgente do atirador, "que permanece em liberdade neste momento"."Os membros da comunidade devem seguir a orientação das equipas no terreno, e eu irei acompanhar de perto à medida que soubermos mais sobre aqueles cujas vidas foram perdidas e rezarmos por aqueles que estão no hospital com ferimentos graves", denotou ainda Biden.Apesar dos esforços no combate à segurança armada no EUA, Biden realça que ainda "há muito mais trabalho a fazer". "Não vou desistir de combater a epidemia de violência armada", frisou o presidente norte-americano.O Congresso norte-americano aprovou este mês uma legislação bipartidária contra a violência armada que incluiu modestas reformas das armas de fogo e impulsiona a verificação dos antecedentes dos jovens com financiamento para a saúde mental e segurança escolar. A legislação foi a mais abrangente sobre a segurança armada desde os anos 90 no EUA.