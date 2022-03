O momento em que Joe Biden partilha uma pizza com soldados norte-americanos na Polónia

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, viajou até à Polónia para ajudar alguns dos milhões de refugiados da guerra na Ucrânia. Durante uma visita às tropas da NATO no aeroporto de Rzeszow, Biden foi fotografado a partilhar uma pizza de pepperoni com paraquedistas do exército norte-americano.Biden afirmou que a situação vivida na Ucrânia parece "algo de um filme de ficção científica". "Centenas de milhares de pessoas estão privadas de ajuda devido à atuação das forças russas e permanecem em lugares como Mariupol", explicou o presidente dos EUA, citado pela Reuters, que lamentou ainda ter sido impedido de cruzar a fronteira com a Ucrânia.Na passada quinta-feira em Bruxelas, Biden frisou que um dos objetivos da visita à Polónia era "reforçar o compromisso dos Estados Unidos com o realojamento de todas essas pessoas", bem com a "assistência humanitária necessária dentro e fora da Ucrânia"."O que está em causa é o futuro destes filhos e netos em termos de liberdade", salientou. Ainda assim, Biden reconheceu o esforço de todos os que estão a lutar contra a invasão russa. "Eu só vim para agradecer", garantiu.A Polónia já acolheu cerca de 2,23 milhões de refugiados ucranianos, dos cerca de 3,7 milhões que cruzaram as fronteiras através da Europa Central durante as últimas quatro semanas marcadas pela invasão russa da Ucrânia.