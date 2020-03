'Recebi a melhor notícia': Ator espanhol recupera do coronavírus após ter estado internado

O ator espanhol Tristán Ulloa anunciou há alguns dias, através da sua conta na rede social Instagram, que estava infetado com coronavírus e que estava internado no hospital Infanta Leonor em Madrid.



Mas já este domingo, dia 29 de março, Ulloa anunciou que estava curado e de regresso a casa.







Ulloa não se esquece dos profissionais de saúde na linha da frente que combatem o coronavírus na linha da frente, num momento em que Espanha regista já 7340 mortos e mais de 85 mil casos confirmados de Covid-19.



"Deixo algumas pessoas espetaculares aqui [no hospital]. São pessoas que merecem tudo. Merecem ser ouvidos, merecem o nosso silêncio, merecem que os deixemos falar, que percebamos o que estão a fazer e sob que condições. Vamos ouvir mais. São pessoas muito jovens, muito corajosas, que estão na linha de frente do fogo com o mínimo. As condições em que trabalham não são normais. Tudo é muito terceiro mundo", descreve.



Ulloa classifica os profissionais de saúde como heróis perante a situação vivida no País: "São heróis, apesar de tudo. Não querem ser heróis, mas são. E nós temos que ouvi-los".



O ator espanhol relata ainda as condições pelas quais ele próprio passou perante os hospitais sobrelotados. Ulloa conta que esteve numa cadeira num corredor, "compartilhando medos" com outros pacientes que ali se encontravam. Posteriormente, teve acesso a uma maca num espaço pequeno, mas mais independente.

Ulloa terá de permanecer em quarentena "por mais 15 dias, pelo menos, isolado dentro de casa", apesar das melhorias evidentes e do "grande desejo de viver", sem esquecer o apelo à população:"Tudo ficará bem. Precisamos de fazer a nossa parte e não sair de casa, pelo menos, nos próximos 15 dias. Vamos pensar no hoje, amanhã será outro dia", aconselhou.