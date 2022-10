Recém-nascido diagnosticado com varíola dos macacos

Um bebé, com apenas dez dias, foi diagnosticado em abril deste ano com varíola dos macacos no Reino Unido.O caso só agora foi reportado pela The New England Journal of Medecine. "Reportamos um caso de infeção pelo vírus da varíola perinatal e infeção por adenovírus numa criança com dez dias de vida. Após o nascimento, sem incidentes, no final de abril de 2022, desenvolveu-se uma erupção cutânea no nono dia de vida", pode ler-se no jornal.Ao 15.º dia de vida, o recém-nascido foi transferido para os cuidados intensivos pediátricos devido a uma insuficiência respiratória. O bebé ficou ventilado e, após um mês, teve alta.A família vive no Reino Unido e não tem histórico de viagens a África ou contacto com alguém que tenha estado em países de risco. O pai apresentou sintomas de monkeypox dias antes do nascimento da criança. No caso da mãe, os sintomas surgiram logo após o nascimento do filho.De acordo com a publicação do jornal, a transmissão do vírus da monkeypox em crianças é muito rara. Neste caso, não foi descartada a hipótese de ter havido transmissão ao bebé ainda no período de gestação, sendo um caso de transmissão direta dentro de um agregado familiar.