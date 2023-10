Reclusos mortos no Equador estavam acusados de assassinar candidato presidencial

Os seis reclusos mortos esta sexta-feira numa prisão em Guayaquil , no sudoeste do Equador, estavam acusados de assassinar o candidato presidencial Fernando Villavicencio, anunciaram as autoridades prisionais.

As seis pessoas que morreram na prisão de Guayaquil Guayas 1 "são de nacionalidade colombiana e foram acusadas do assassínio do ex-candidato presidencial Fernando Villavicencio", informaram as autoridades em comunicado.

A administração prisional do Equador (SNAI) tinha dito anteriormente que seis reclusos morreram durante "distúrbios".