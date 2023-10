Seis reclusos morreram esta sexta-feira durante "distúrbios" numa prisão na cidade de Guayaquil, no sudoeste do Equador, onde a violência entre detidos já provocou mais de 430 mortos desde 2021, anunciaram as autoridades.

"Ocorreu um evento" numa das áreas da prisão de Guayas 1 e "registaram-se seis mortos", disse, em comunicado, a administração prisional (SNAI).

O Ministério Público (MP) informou que "foram implementados protocolos de segurança (...) em resposta aos distúrbios ocorridos na tarde de sexta-feira".