Reconhecido cirurgião que se voluntariou para ajudar na luta contra a pandemia morre de coronavírus

Um médico cirurgião que se voluntariou para ajudar no combate à pandemia de Covid-19 no Reino Unido, morreu vítima do novo coronavírus, segundo avança a BBC.O médico Adil El Tayar era um reconhecido cirurgião de transplante de órgãos e tinha tratado pacientes um pouco por todo o Mundo, nos últimos tempos havia trabalhado nos hospitais de St. Mary's e St. George's em Londres.Com o crescimento do vírus no Reino Unido, El Tayar decidiu alistar-se para ajudar no combate ao coronavírus. O médico cirurgião acabou por testar positivo para a Covid-19 e morreu na passada quarta-feira num hospital de Londres.O homem de 63 anos terá sido o primeiro cirurgião que trabalho no Reino Unido a morrer vítima de coronavírus.