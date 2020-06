Recorde diário de infeções por Covid-19 no Mundo

O Peru é já o segundo país mais afetado na América Latina, contando no total mais de 250 mil infetados e mais de 8 mil vítimas mortais. Já o Brasil, o país mais atingido na região, passou no sábado a marca do milhão de infetados e no domingo a dos 50 mil óbitos. O total de infeções a nível mundial já ultrapassou os 9 milhões.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) registou no domingo o maior aumento diário de novos casos de infeção por Covid-19 a nível mundial, contabilizando mais de 183 mil casos. Os EUA e alguns países latino-americanos, especialmente o Brasil, foram os principais responsáveis por este novo recorde diário, com cerca de 116 mil novos casos de pessoas infetadas.O Peru é já o segundo país mais afetado na América Latina, contando no total mais de 250 mil infetados e mais de 8 mil vítimas mortais. Já o Brasil, o país mais atingido na região, passou no sábado a marca do milhão de infetados e no domingo a dos 50 mil óbitos. O total de infeções a nível mundial já ultrapassou os 9 milhões.

O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse ontem que a falta de liderança e unidade global “tornou-se numa ameaça maior” que o próprio surto da doença, acrescentando que a politização da pandemia tem vindo a piorar.



Máscaras de volta

A Bulgária voltou a tornar obrigatório o uso de máscaras devido ao aumento de infeções na última semana. Medida tinha sido levantada há 10 dias.



Revolta contra isolamento em prédio

Os moradores de um bloco de apartamentos que está em isolamento total desde quinta-feira em Gottingen, na Alemanha, entraram em confrontos com a polícia no fim de semana. A violência começou quando 200 pessoas tentaram sair da zona isolada e saltar as barreiras de metal colocadas para que os cerca de 700 moradores não saiam do local. Pelo menos oito polícias ficaram feridos.

pormenores



Retrocesso em Espanha



O município espanhol de Huesca ordenou o regresso das medidas de contenção em três freguesias após a deteção de vários surtos locais de Covid-19, naquele que foi o primeiro retrocesso do processo de desconfinamento em Espanha.





Segunda vaga na Coreia



A Coreia do Sul enfrenta uma segunda vaga de contágios relacionada com “pequenos mas persistentes surtos” ligados à reabertura dos bares e às deslocações durante um fim de semana prolongado de maio.





Sem registo de mortes



Os Países Baixos não registaram esta segunda-feira qualquer morte por coronavírus, o que acontece pela primeira vez desde março. O país contabilizou apenas 69 novos casos de infeção.