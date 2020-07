Recorde mundial diário de infeções por coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registou este domingo o maior aumento diário de novos casos de infeção pela Covid-19 desde o início da pandemia, no total foram mais de 260 mil novos infetados em apenas um dia. A OMS afirmou que os maiores aumentos foram registados nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. A Índia, que já é o terceiro país com o maior número de casos a nível mundial, teve também o maior aumento diário de infetados, tendo registado um recorde de 38 902 casos de infeção em apenas um dia. Já nos EUA foram contabilizados cerca de 60 207 novos infetados.





Hong Kong registou mais de 100 novos casos de infeção, um número diário sem precedentes na região. A chefe do executivo, Carrie Lam , já afirmou que vai implementar novas medidas de restrição, entre elas, o aumento do número de testes e o trabalho a partir de casa, sempre que possível, para os funcionários não essenciais.



pormenores



Bairro volta a fechar



As autoridades de Amesterdão, capital holandesa, fecharam parte do bairro do Red Light District, conhecido pelas casas de alterne, depois de no sábado as pessoas não terem mantido as distâncias de segurança.





Restrições de entrada



Portugal passou para a lista verde de países em relação às restrições de entrada devido à Covid-19 na Hungria, ou seja, os portugueses já não têm de realizar quarentena de 15 dias quando chegarem ao país.





Máscara obrigatória



A cidade de Melbourne, na Austrália, vai impor o uso obrigatório de máscara a partir de quarta-feira, em locais como supermercados ou escolas.





Rejeição de acusações



O embaixador da Rússia no Reino Unido rejeitou as acusações de que os serviços de inteligência da Rússia tentaram roubar informações sobre as vacinas da Covid-19, considerando que estas “não fazem sentido”.





Festa ilegal junta mais de 3 mil pessoas



Mais de 3 mil pessoas juntaram-se na noite de sábado numa festa ilegal em Bath, no Reino Unido. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram jovens na festa sem qualquer distanciamento social e sem usar máscaras faciais. A polícia foi chamada durante a noite depois de denúncias de barulho e fechou os acessos ao local da festa. No entanto, as pessoas acabaram por se deslocar a pé.