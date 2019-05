Reforço militar para travar ameaça do Irão

Os EUA anunciaram o envio de mais um navio de guerra e uma bateria de mísseis ‘Patriot’ para o Golfo Pérsico devido a supostas ameaças do Irão contra as forças norte-americanas na região.O navio ‘USS Arlington’, que transporta lanchas de desembarque e helicópteros e pode ser usado como plataforma para lançar ataques terrestres ou operações das Forças Especiais, vai juntar-se ao grupo de batalha do porta-aviões ‘Abraham Lincoln’, que está também a caminho da região, enquanto o sistema de defesa aéreo ‘Patriot’ deverá ser usado para proteger as forças militares dos EUA na região contra um possível ataque com mísseis.Na semana passada, os EUA enviaram também para a região quatro bombardeiros estratégicos B-52, que estão estacionados numa base aérea no Qatar.Este reforço militar "é uma resposta a indícios de uma maior disposição do Irão para realizar operações ofensivas contra as forças dos EUA e os interesses norte-americanos na região", diz o Pentágono, acrescentando que os EUA "não procuram um conflito com o Irão mas estão preparados para defender as suas forças e os interesses americanos na região".A tensão entre os dois países aumentou depois de os EUA designarem os Guardas da Revolução do Irão como grupo terrorista, decisão que levou o regime de Teerão a responder na mesma moeda e a declarar as forças dos EUA na região como "terroristas".Teerão diz que o reforço militar americano não passa de "guerra psicológica" e garantiu ontem que "toda a frota dos EUA pode ser destruída com um só míssil".