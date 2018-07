Região turística de Mati desaparece dizimada pelas chamas

Famosa estância balnear era bastante procurada por famílias.

14:02

A estância balnear de Mati é um dos locais mais dizimados pelas chamas que estão a assolar descontroladamente a Grécia. Esta localidade, bastante procurada por famílias nas suas férias, praticamente desapareceu.

Mati fica a 30 quilómetros de Atenas e era considerado um "paraíso" para férias calmas perto do mar. Era até muitas vezes considerado um dos melhores locais onde se podia descansar no país.



Foi a região mais afetada e aquela onde 26 pessoas perderam a vida devido ao terror das chamas - ou seja, quase metade da totalidade das vítimas mortais.

O violento incêndio destruiu as casas da estância e encurralou os turistas que, de acordo com os media gregos, tiveram de suportar o Inferno enquanto os barcos com ajuda não chegavam ao local. Muitos mergulharam no oceano na tentativa de se salvarem.

Mati destacava-se como um local turístico de excelência na Grécia, devido às suas extensas praias e comodidades, tais como spas. Agora, resta apenas o que o fogo deixou: uma vasta área queimada e populações arrasadas pelo horror das chamas.