"Vi cadáveres e carros queimados". O horror na Grécia contado por quem o viveu

Incêndios nos arredores de Atenas mataram pelo menos 50 pessoas e feriram 156.

09:45

O presidente da Câmara de Rafina-Pikermi, Evangelos Bournous, diz ter visto também 100 casas a arder, pelo menos. "É uma catástrofe total que vi com os meus próprios olhos", sublinhou.



O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, comentou igualmente o horror vivido perto de Atenas. "É uma noite difícil para a Grécia", confessou, depois de regressar de uma visita de trabalho à Bósnia.



Um fotógrafo da Reuters viu pelo menos quatro mortos numa rua estreita, com muitos carros, perto de uma praia, assim como outras testemunhas, que revelam que quase 700 pessoas fugiram para as praias e viram vários corpos na região de Mati, localizada a cerca de 30 quilómetros de Atenas.



Recorde-se que esta é a pior ocorrência de fogos em mais de uma década.

A maioria das vítimas dos incêndios nos arredores de Atenas, na Grécia, que mataram pelo menos 50 pessoas e fizeram 156 feridos, ficou encurralada pelas chamas e perdeu a vida nas próprias habitações ou em carros. Quem sobreviveu e assistiu a tudo fala em momentos "chocantes"."Vi cadáveres e carros queimados. Sinto-me com sorte por estar viva", disse uma testemunha em declarações a um canal televisivo grego.O chefe da Cruz Vermelha da Grécia, Nikos Economopoulos, revelou à Skai TV que foi "informado por um homem que viu 26 pessoas amontoadas num campo a cerca de 30 metros da praia". "Ainda tentaram encontrar um caminho para fugir, mas infelizmente não conseguiram resistir", disse.