Incêndios descontrolados matam pelo menos 20 pessoas na Grécia

Autoridades gregas já declararam estado de emergência e desesperam por ajuda europeia.

Por Lusa | 00:32

Pelo menos 20 pessoas perderam a vida nos graves incêndios que assolam vários locais da Grécia.



Segundo o porta-voz do Governo grego, Dimitris Tzanakopoulos, às duas dezenas de mortes já confirmadas juntam-se 69 feridos, alguns dos quais em estado crítico.



O número de vítimas tende a aumentar, tendo em conta a dimensão dos fogos e o facto de haver vários desaparecidos, incluindo turistas.



Os incêndios devastaram casas, destruiram viaturas e obrigaram a diversas evacuações, com as autoridades a declararem o estado de emergência e a pedirem ajuda europeia.



Os incêndios afetaram, igualmente, as linhas elétricas, o que deu origem a cortes de energia. Vários banhistas ficaram também cercados pelas chamas em Ática.

Três dos vários fogos estão a lavrar perto da capital Atenas e estarão fora de controlo devido aos ventos fortes que se fizeram sentir ao longo desta segunda-feira.



Jovem de 15 anos entre os mortos já confirmados

Entre os mortos já confirmados há pelo menos uma menor: uma menina de 15 anos perdeu a vida nas chamas que lavram na região de Ática, confirmou um porta-voz da organização de emergência e ambulâncias EKAV.

Outro dos mortos foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Mati, no leste de Ática.



O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, antecipou o seu regresso à Grécia a partir da Bósnia-Herzegovina para acompanhar a situação a partir do Centro de Coordenação Unificado e manifestou a sua esperança de que, apesar das condições meteorológicas, possa ser possível controlar os diferentes focos de incêndio espalhados pelo país.



Já o ministro da Administração Interna (Ordem Pública), Nikos Toskas, pediu cautela aos cidadãos e sugeriu que os incêndios podem ter sido provocados.



As autoridades pedem à população que abandone as casas e fuja do fogo, mas a tarefa não tem sido fácil, uma vez que várias estradas também estão a ser afetadas pelas chamas: pelo menos quinze quilómetros de uma autoestrada que liga a capital a Peloponeso tiveram mesmo de ser cortados ao tráfego na zona de Olímpia, onde o fogo já galgava a estrada.