Famílias desesperam por notícias de desaparecidos na Grécia

Inúmeras publicações de pedido de ajuda nas redes sociais.

23:20

Um dia depois do inicio dos incêndios na Grécia, há várias famílias desperadas com o número de desaparecidos nos fogos, que podem pertencer a familiares e amigos.



Desta forma, foi criado um site direcionado para o efeito, onde são partilhadas fotografias das pessoas que se encontravam nas localidades afetadas pelos incêndios, com o nome associado.



Para além dessa medida, são muitos os familiares e amigos dos desaparecidos, a fazer apelos nas redes sociais.