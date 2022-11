Regina Duarte quer que os comerciantes apoiantes de Lula colem estrelas nas montras das lojas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Regina (@reginaduarte)

A atriz e ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, usou as redes sociais, durante este domingo, para protestar contra os apoiantes do atual Presidente da República brasileiro, Lula da Silva.De acordo com a informação divulgada pela Folha de S. Paulo, a atriz apelou aos eleitores de Lula que colassem um adesivo com a estrela do Partido dos Trabalhadores na montra dos respetivos estabelecimentos, como forma de se identificarem como apoiantes do atual governo e a demonstrarem que têm orgulho no político que elegeram. Após a publicação, a atriz foi alvo de duras críticas e foi acusada de incentivar a discriminação.O ator Rafael Cortez foi um dos primeiros a criticar Regina. Adicionalmente, Cortez faz uma ponte com a época em que a Alemanha nazi impôs aos judeus que utilizassem uma estrela durante o Holocausto. Para além do ator, alguns internautas também se manifestaram sobre a atitude da ex-secretária da Cultura.Contudo, as opiniões acerca da publicação de Regina Duarte foram controversas, tendo sido várias as pessoas que enviaram mensagens de apoio à atriz pela publicação, segundo a Folha de S.Paulo.A verdade é que desde que Jair Bolsonaro foi derrotado nas últimas eleições, que Regina Duarte tem demonstrado a sua insatisfação com o resultado. Desde essa altura que têm sido várias as publicações feitas pela atriz onde é claro que a derrota não foi bem aceite.