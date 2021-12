Reino Unido considera vacinação de “porta em porta”

O governo britânico está a considerar mobilizar equipas até às casas dos cidadãos para realizar a vacinação contra a Covid-19 e desta forma cumprir as novas medidas de implementação ao combate da nova variante Ómicron.

Segundo o jornal The Mail, esta é uma opção que o presidente Boris Johnson está a considerar, algo que já foi feito em algumas áreas do Reino Unido, com uma baixa taxa de vacinação. A vacinação "porta em porta" é feita com as equipas do SNS que se deslocam para oferecer transporte gratuito até aos centros de vacinação.

A nova variante tem sido a predominante nos novos casos do Reino Unido, que atingiu este fim-de-semana, 122.196 casos. Boris Johnson irá anunciar as novas medidas esta segunda-feira.