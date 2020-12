Reino Unido começa a vacinar contra a Covid-19 já na próxima semana. Tudo o que precisa saber sobre a Pfizer

O Mundo acorda esta quarta-feira com uma boa notícia: O Reino Unido aprovou a vacina Pfizer e deverá começar a vacinação contra a Covid-19 já na próxima semana. É a primeira vacina a ser aprovada no Mundo e traz aos britânicos uma pequena 'luz ao fundo do túnel'. Mas o que se sabe sobre esta vacina?A vacina da Pfizer utiliza uma técnica que codifica uma molécula de RNA (ácido ribonucleico) que é encapsulada em uma membrana para que possa entrar nas células. Cada dose da vacina conta com 30 microgramas de RNA.Das três principais vacinas (Pfizer, Moderna e AstraZeneca), esta é a que obriga a maiores cuidados, já que precisa de ser armazenada a uma temperatura de menos 80 graus o que se torna um desafio logístico para alguns países.O custo desta vacina deverá rondar os 15 euros por dose. Já está garantida uma produção de 50 milhões de doses até ao final deste ano e prevê-se a produção de 1,3 mil milhões de doses para 2021.A luz verde das autoridades do Reino Unido "segue-se a meses de testes clínicos rigorosos e extensa análise de dados por especialistas da MHRA que concluíram que a vacina atendeu aos padrões estritos de segurança, qualidade e eficácia", afirmou o porta-voz do ministério da Saúde britânico.Os resultados dos testes em grande escala desta vacina mostraram 95% de eficácia.As pessoas prioritárias para receber a vacina incluem profissionais de saúde, residentes de lares de idosos, cuidadores, idosos e os mais vulneráveis.