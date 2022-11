Desta forma, seria possível dar resposta a quem precisa de transfusões regulares para combater doenças como a anemia falciforme.



Um grupo de voluntários começou esta semana a receber transfusões de sangue artificial, criado em laboratório, no Reino Unido. O objetivo do ensaio clínico é fabricar sangue de grupos sanguíneos mais raros e mais difíceis de obter através de doações humanas.Desta forma, seria possível dar resposta a quem precisa de transfusões regulares para combater doenças como a anemia falciforme.

A investigação é desenvolvida por equipas de cientistas em Bristol, Cambridge, Londres e do Banco de Sangue e Transplantes do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. O projeto está focado nos glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigénio dos pulmões para o resto do corpo. O ensaio clínico envolve a transfusão de pequenas quantidades de sangue (cerca de duas colheres de sopa) para, numa fase inicial, perceber como é que reage quem as recebe.





Para já, duas pessoas receberam as transfusões do sangue artificial, mas o objetivo é testá-lo em pelo menos 10 voluntários saudáveis. Cada um vai receber duas transfusões com um intervalo de pelo menos quatro meses (uma de sangue normal e outra do produzido em laboratório). O sangue artificial, que está a ser testado, foi marcado com uma substância radioativa, para que os cientistas possam apurar durante quanto tempo é que perdura no corpo. n