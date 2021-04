O Reino Unido registou hoje 3.423 novos casos de infeção com o coronavírus da covid-19 e 10 mortes, segundo o portal oficial do Governo britânico com dados diários da pandemia.

Comparativamente ao balanço de sexta-feira, há menos 42 mortes diárias contabilizadas e mais 21 infeções.

Desde o início da pandemia da covid-19, o Reino Unido totaliza 126.826 mortes entre 4.357.091 casos de infeção confirmados.