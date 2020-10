Reino Unido ultrapassa a marca de um milhão de infetados com Covid-19

O Reino Unido ultrapassou o milhão de casos de covid-19, anunciou este sábado o Governo, pouco antes de uma comunicação ao país do primeiro-ministro, Boris Johnson, que deverá anunciar novas medidas de combate à pandemia.

São já 1 1011 660 as pessoas que foram contaminadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia no Reino Unido, depois de terem sido registados 21.915 novos casos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde britânico.

O número total de óbitos com covid-19 é agora de 46.555 (326 nas últimas 24 horas), fazendo do Reino Unido o país mais enlutado da Europa, por causa da pandemia.