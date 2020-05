Reino Unido ultrapassa Itália e já é o país com mais mortes por coronavírus na Europa

O número de vítimas do coronavírus no Reino Unido já ultrapassou Itália. Mais de 30 mil pessoas morreram vítimas da pandemia naquele país, o maior número oficial registado na Europa.

Segundo avança o Independent, dados da ONS revelaram que há registo de 29.648 mortes por coronavírus em Inglaterra e no País de Gales desde o dia 24 de abril. A este número, junta-se a Escócia e a Irlanda do Norte, elevando para 32.313 o número de vítimas mortais.





