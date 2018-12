Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relatório legal reforça revolta contra May

Documento adverte que Reino Unido pode ficar ‘preso’ à UE por tempo indeterminado.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A divulgação do parecer jurídico completo sobre o acordo do Brexit veio atiçar ainda mais a revolta contra a primeira-ministra britânica Theresa May.



O documento, que May tentou esconder do Parlamento, alerta que o Reino Unido corre o risco de ficar preso à União Europeia por tempo indeterminado sem possibilidade de revogar unilateralmente a situação, possibilidade que vem reforçar os argumentos dos críticos do acordo e colocar ainda mais em dúvida a sua aprovação pelo Parlamento.



O governo, que na segunda-feira se tinha limitado a divulgar uma versão resumida do parecer, foi ontem forçado a publicar a versão completa do documento após ser acusado de desacato pelo Parlamento, situação inédita na história britânica.



E as conclusões do parecer confirmam os piores receios dos críticos: até Londres e a UE negociarem um futuro acordo comercial, o Reino Unido ficará, efetivamente, ‘preso’ à união alfandegária por conta da salvaguarda incluída no acordo para evitar uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.



O relatório ressalva ainda que o acordo não prevê a cessação unilateral dessa salvaguarda, pelo que, no caso extremo de rotura nas negociações com Bruxelas, esta poderia tornar-se permanente.



A conclusão reforça os argumentos dos rebeldes conservadores e dos seus aliados unionistas, que acusam May de tentar enganar o país e ameaçam chumbar o acordo na votação de terça-feira.