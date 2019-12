Republicanos adiam votação sobre artigos de destituição de Trump

A Comissão de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes reuniu-se esta quinta-feira para votar os artigos de destituição contra Donald Trump, mas os republicanos arrastaram o debate durante várias horas, transformando a sessão numa autêntica maratona que se prolongou para lá da hora do fecho desta edição.Com os democratas em maioria na Comissão, os republicanos decidiram vender cara a derrota, prolongando o debate com sucessivas emendas, incluindo uma proposta para alterar os artigos de destituição porque se referiam ao presidente como "Donald J. Trump" e não "Donald John Trump".A sessão ficou ainda marcada por várias trocas de acusações, com os democratas a defenderem as provas "esmagadoras" contra Trump e os republicanos a alegarem que tudo não passa de uma campanha política.Em causa estão as pressões de Trump sobre a Ucrânia para investigar o rival democrata Joe Biden, consideradas pelos democratas como um convite à interferência externa nas Presidenciais de 2020.