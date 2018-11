Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Republicanos alertam Trump após afastamento de Sessions

Congressistas pedem que não haja entraves à investigação das ligações à Rússia.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:33

Um dia depois de Donald Trump afastar Jeff Sessions do cargo de procurador-geral, figuras destacadas do Partido Republicano alertaram o presidente que deve ser permitida, sem entraves, a continuação das investigações da comissão especial de Robert Mueller sobre as ligações da campanha de Trump à Rússia.



A tomada de posição dos republicanos surgiu no mesmo dia em que congressistas da oposição democrata denunciaram o que consideram ser um primeiro sinal de que Trump quer travar a investigação.



O trabalho de Mueller já envolveu vários colaboradores de Trump e, no limite, poderia desvendar situações que legitimem a destituição do presidente.



A senadora republicana Susan Collins foi uma das que alertaram Trump para não "interferir" no inquérito de Mueller. Mitt Romney, que na terça-feira foi eleito senador pelo Utah, secundou esta opinião, considerando o trabalho da comissão especial "muito importante".



A atuação de Mueller tem sido muito criticada por Matthew Whitaker, sucessor do procurador-geral destituído.



Recorde-se que a destituição surge após repetidas críticas do presidente a Sessions, por este ter recusado supervisionar a investigação.