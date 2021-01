Republicanos propõem a Biden plano alternativo para recuperação da economia dos Estados Unidos

Dez senadores republicanos anunciaram este domingo a apresentação de um plano de ajuda económica alternativo ao pacote maciço de 1,9 triliões de dólares (1,07 biliões de euros) proposto pelo Presidente Joe Biden, argumentando com uma possível viabilização pelos dois partidos.

Perante a recessão económica causada pela pandemia de covid-19, a nova administração democrática quer aprovar rapidamente a sua lei, mas os republicanos opõem-se fortemente à verba proposta, considerando-a demasiado elevada e que terá consequências graves ao nível da dívida e do défice orçamental dos Estados Unidos da América.

De acordo com o jornal Washington Post, a alternativa republicana equivale a cerca de 600 mil milhões de dólares, sensivelmente um terço do montante previsto no plano do novo Presidente norte-americano.

Os pormenores deste plano serão divulgados na segunda-feira, segundo os autores da proposta, que também solicitaram uma reunião com Joe Biden.

Paralelamente, os republicanos querem também uma votação separada sobre a duplicação do salário mínimo federal, atualmente valorizado em 7,25 dólares por hora, uma provisão que está incluída no plano económico de Joe Biden.

"Recebemos a carta e iremos certamente revê-la ainda hoje", afirmou o conselheiro económico da Casa Branca, Brian Deese, à CNN, assegurando que o Presidente estaria "aberto a ideias" e à discussão de propostas.

As medidas contidas no novo plano incluem 'vouchers' familiares, fundos para reabrir escolas, dinheiro para acelerar testes e vacinas, dinheiro para pequenas empresas e aumento da ajuda alimentar.

As medidas contidas no novo plano devem responder à emergência, antes de planos de investimento para promover o crescimento económico.

Contudo, o conselheiro do Presidente americano deixou transparecer que a prioridade é a aprovação imediata do seu plano, face à situação de vulnerabilidade dos cidadãos mais pobres no atual contexto pandémico.

Os democratas detêm uma maioria segura no Congresso, mas mínima no Senado, onde o empate de 50 senadores deixará - sempre que for necessário - o voto decisivo para a vice-Presidente Kamala Harris, que preside ao Senado por inerência de funções.

Em março de 2020, o Congresso aprovou um plano de emergência de 2,1 triliões de dólares para lidar com o choque económico causado pelo covid-19.

O pacote de estímulos de emergência à economia acabou por expirar e só no final de dezembro surgiu um novo pacote de 900 mil milhões de dólares.

A crise da covid-19 fez com que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA se contraísse em 3,5% em comparação com 2019, a pior recessão desde 1946, acentuando as desigualdades sociais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.