Os republicanos garantiram esta terça-feira os votos necessários para aprovar o candidato escolhido pelo presidente Donald Trump para suceder à juíza Ruth Bader Ginsburg no Supremo Tribunal, abrindo caminho à realização da votação antes das Presidenciais de novembro.





Trump prometeu anunciar o nome do sucessor no final da semana, após as cerimónias fúnebres de Ginsburg, que faleceu sexta-feira aos 87 anos. Tanto o presidente como os republicanos querem selar a nomeação do substituto - que o presidente diz que será uma mulher - antes das eleições de novembro. Os republicanos têm uma maioria de 53-47 no Senado, mas dois senadores do partido, Lisa Murkowski e Susan Collins, anunciaram que vão votar contra a nomeação por considerarem que a decisão deve ser tomada pelo próximo presidente.