Resgatados 23 mineiros após explosão em mina na China que fez 11 mortos

Por Lusa | 05:54

Um total de 23 trabalhadores foram resgatados com vida após uma explosão numa mina de ferro, na província chinesa de Liaoning, no nordeste do país, que fez pelo menos 11 mortos, noticiou esta quarta-feira a imprensa estatal.

A explosão ocorreu na terça-feira às 16:10 (09:10 em Lisboa) à entrada da mina, na cidade de Benxi, depois de os mineiros atirarem explosivos pelo poço da mina, a cerca de mil metros de profundidade, indicou a agência noticiosa oficial Xinhua.

A detonação destruiu o sistema de elevação da mina e deixou 25 mineiros presos, a maioria dos quais foi resgatada durante a madrugada desta quarta-feira.