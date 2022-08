Resgate de dez mineiros no México cancelado devido ao risco de derrocada da mina

As autoridades mexicanas cancelaram uma tentativa de resgate de dez mineiros desaparecidos desde há uma semana numa mina mexicana inundada, por não existirem condições seguras para continuar com a operação.

Na quarta-feira, um grupo de socorristas, juntamente com um mineiro voluntário e um mergulhador, entraram no poço quatro da mina de carvão de Agujita, na cidade de Sabinas, durante duas horas e meia.

Após a missão, realizada para verificar o estado da mina, no estado de Coahuila, no norte do México, foi decidido adiar a operação de resgate, avançou a televisão mexicana Milenio.