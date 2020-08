Responsáveis pelo porto de Beirute em prisão domiciliária

Os responsáveis pelo porto de Beirute estão em prisão domiciliária após a carga de um navio russo, com 2750 toneladas de nitrato de amónio que estava encalhada naquele porto, ter explodido esta terça-feira, provocando centenas de mortes e milhares de feridos.



A CNN avançou que o carregamento maciço de fertilizantes agrícolas ficou armazenado no porto de Beirute sem precauções de segurança durante vários anos, apesar dos avisos feitos pelas autoridades.



Desse modo, foi decidido que os responsáveis pelo porto de Beirute estão em prisão domiciliária enquanto estiverem a decorrer as investigações às explosões.