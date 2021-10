Responsável pelas armas do filme onde Baldwin matou colega a tiro preocupada com inexperiência

Já foi identificada a alegada responsável pelas armas do filme 'Rust' em que o ator Alec Baldwin matou acidentalmente uma diretora de fotografia de 42 anos.



De acordo com o jornal britânico The Sun, Hannah Gutierrez-Reed tinha acabado de completar o seu primeiro filme, enquanto armeira (profissional que repara, modifica, projeta e fabrica armas), e temia não estar pronta para o trabalho. Hannah, filha de um armeiro veterano, tinha trabalhado nesta função há uns meses no filme 'The Old Way'.





diretora de fotografia, também foi atingido, mas os seus ferimentos não foram graves.



A jovem de 24 anos terá admitido essa mesma insegurança numa entrevista antes de trabalhar no filme 'Rust' onde a diretora de fotografia foi morta acidentalmente pelo ator Alec Baldwin.Conforme apuraram as investigações, com um mandado de busca, Gutierrez-Reed colocou três armas num carrinho de adereços fora do local das filmagens. Sem saber que as armas estavam carregadas com balas reais, Dave Halls, assistente de realização agarrou a arma.Antes de entregá-la a Baldwin, gritou "arma fria", que significa que a arma estava segura, que não tinha balas reais.Segundos depois, ao filmar uma cena, o ator Alec Baldwin disparou na direção da câmara, atingindo Hutchins que se encontrava a filmar. Joel Souza, que se encontrava ao lado da