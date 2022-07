Restos de foguetão chinês vão reentrar na atmosfera terrestre no fim de semana

Restos de um foguetão chinês irão reentrar na atmosfera terrestre no fim de semana, em algum momento entre as 19h53 de sábado (hora de Lisboa) e as 11h53 de domingo, segundo as mais recentes previsões.

Trata-se de um foguetão Long March 5B, com um peso estimado entre 17 e 22 toneladas e que viaja no espaço sem controlo a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora.

Os cálculos dos peritos, feitos a partir de observações e modelos matemáticos, apontam que, caso o aparelho não se desintegre por completo na atmosfera, os detritos irão cair com maior probabilidade no mar.