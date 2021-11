Restos mortais encontrados em parque dos EUA podem pertencer a alemão desaparecido há quase 40 anos

O desaparecimento de um cidadão alemão em 1983 durante uma viagem no Colorado, nos EUA, pode finalmente estar resolvido quase 40 anos depois.



As autoridades anunciaram na quinta-feira a descoberta de restos mortais no Rocky Mountain National Park, no Colorado, e acreditam que possam pertencer a Rudi Moder, que desapareceu durante uma excursão naquele local.





A polícia ainda não conseguiu confirmar através dos registos dentários a identidade dos restos mortais, mas o jornal Independent avança que objetos pessoais como esquis ou botas que pertenciam a Rudi Moder foram encontradas perto do local onde estava o corpo.Experiente em escalar montanhas, Rudi foi dado como desaparecido no dia 19 de fevereiro de 1983 depois de não ter regressado de uma caminhada que foi fazer no parque.Na época, as autoridades tiveram muitas dificuldades nas buscas por causa da neve pesada, que enterrou possíveis pistas.

Ao jornal Independent, Don Davis um membro da equipas de buscas e resgate que procurou pelo cidadão alemão disse que ficou aliviado por "finalmente" existir uma grande possibilidade que o corpo de Rudi Moder tenha sido encontrado.



Como estava há pouco tempo nos Estados Unidos, a equipa de buscas nem sequer tinha uma fotografia de Rudi para auxílio na procura.



Don Davis recordou ainda que na altura das buscas as autoridades foram informadas fr que o homem tinha muita experiência em montanhismo, modalidade que praticava um pouco por todo o mundo.