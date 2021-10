Buscas por Brian Laundrie levam autoridades a descobrir corpos de cinco pessoas desaparecidas

O FBI descobriu pelo menos cinco corpos desde que iniciou as buscas por Brian Laundrie, o namorado fugitivo de Gabby Petito que é considerado uma pessoa de interesse no caso do homicídio da jovem norte-americana. Desaparecido há mais de um mês, o rapaz de 23 anos continua a monte e as autoridades norte-americanas ainda não o conseguiram localizar. Ainda assim, as buscas por Laundrie levaram o FBI a encontrar corpos de outras pessoas que estavam em parte incerta.Um dos corpos foi encontrado em Yadkin Valley Overlook, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, depois de existirem rumores que Brian se estaria a esconder naquele local. O FBI confirmou que o corpo não era do namorado de Petito e que a descoberta não se ligava ao caso. As autoridades revelaram depois que os restos mortais encontrados eram de Joseu Calderon, de 33 anos, que foi esfaqueado até à morte.Posteriormente, foi descoberto perto do corpo de Gabby Petito o de Robert Lowery de 46 anos, que cometeu suicídio. O interesse no caso de Gabby ajudou a descobrir ainda os restos mortais de Sara Bayard, de 55 anos, que estava em parte incerta desde 4 de julho.O corpo de Lauren 'El' Cho, de 30 anos, também poderá ter sido encontrado. A mulher estava desaparecida desde dia 28 de junho e o caso ganhou mais interesse quando o seu desaparecimento começou a ser comparado com o de Gabby Petito. Ainda assim, apesar dos rumores, o The New York Post avança que as autoridades não confirmaram que o corpo fosse o de Lauren.O FBI encontrou ainda o corpo de um homem morto perto de uma lixeira no Alabama e mais uma vez geraram-se rumores de que poderia ser de Brian Laundrie. As autoridades disseram, contudo que se tratava de um sem-abrigo.Foram, por fim, localizados os corpos de um Kylen Schulte, de 24 anos e de Crystal Turner de 38, que se tinham casado recentemente e que foram vistas pela última vez quando relataram medo de um homem assustador a acampar perto delas.A busca das autoridades norte-americanas por Brian Laundrie mostra-se até ao momento ineficaz, mas, ao mesmo tempo, tem sido importante para encontrar corpos de pessoas que se encontravam também desaparecidas.