FBI considera casa dos pais de namorado de Gabby Petito cenário de crime

Leia também FBI faz buscas no parque onde Gabby disse que ia antes de desaparecer jovem desapareceu misteriosamente.



Entretanto, o rapaz regressou a casa, na Flórida, sem a companheira, e recusou-se sempre a colaborar com as autoridades. Posteriormente, o jovem desapareceu e encontra-se ainda em parte incerta. Gabby Petito, no Parque Nacional Grand Teton, situado no estado norte-americano de Wyoming.Entretanto, o rapaz regressou a casa, na Flórida, sem a companheira, e recusou-se sempre a colaborar com as autoridades. Posteriormente, o jovem desapareceu e encontra-se ainda em parte incerta.

As autoridades norte-americanas consideraram a casa onde vivia o namorado de Gabby Petito, Brian Laundrie, como "cenário de crime".Na segunda-feira, os pais do rapaz, que continua desaparecido, foram retirados da residência.Durante as buscas na propriedade, o FBI encontrou o computador da jovem de 22 anos, que tinha desaparecido numa viagem com o namorado e cujos restos mortais foram encontrados no domingo.De acordo com o Daily Mail, os peritos forenses analisaram o computador e descobriram que a última mensagem que Gabby enviou para a mãe Nichole pode já não ter sido enviada pela jovem.Na mensagem, a rapariga chamada "Stan" ao avô, o que a mãe considerou logo estranho, visto que, Gabby nunca o tratava por esse nome. O FBI acredita que esta comunicação já foi estabelecida por Brian Laundrie.Recorde-se que as autoridades norte-americanas encontraram um corpo durante as buscas por