FBI faz buscas no parque onde Gabby disse que ia antes de desaparecer

O FBI anunciou este domingo que está a procurar Gabby Petito, de 22 anos, no último local que a jovem mencionou quando estabeleceu contacto com a família: o Parque Nacional Grand Teton, situado no estado norte-americano de Wyoming.O anúncio foi feito na rede social Twitter e as autoridades pedem que a população mantenha a distância para não compremeter a investigação ou a procura de pistas.Gabby Petito, de 22 anos, e o namorado Brian Laundrie, de 23, viajavam juntos pelos EUA numa caravana desde julho quando a jovem desapareceu misteriosamente.Entretanto, o rapaz regressou a casa, na Flórida, sem a companheira, contratou um advogado e recusou-se sempre a colaborar com as autoridades, alegando que tinha o direito de permanecer em silêncio.Posteriormente, na sexta-feira, dia 17, o advogado de Brian anunciou que o jovem não é visto há vários dias, encontrando-se portanto em parte incerta.