Dados como mortos militares que seguiam a bordo de helicóptero da Marinha norte-americana que se despenhou

A Marinha norte-americana deu como mortos os cinco militares que seguiam a bordo do helicóptero que se despenhou na passada terça-feira em San Diego, na Califórnia, EUA.



Os nomes dos militares da Marinha não serão divulgados até que as famílias sejam notificadas, anunciou este sábado a Marinha dos EUA.





Um dos tripulantes que foi resgatado encontra-se estável e a recuperar num hospital de San Diego.O helicóptero MH-60S despenhou-se no oceano enquanto procedia a operações de rotina a aproximadamente 111 quilómetros da costa de San Diego (cerca de 60 milhas náuticas).