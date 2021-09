Gabrielle ‘Gabby’ Petito, de 22 anos, deixou o emprego e foi de férias numa viagem romântica com o namorado pelos Estados Unidos, no início de julho. O namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, regressou à Florida no dia 1 de setembro, mas sem a jovem, e recusa dizer o que aconteceu. Gabby nunca mais foi vista.