Gabby Petito, no Parque Nacional Grand Teton, situado no estado norte-americano de Wyoming. Este foi o último local que a jovem mencionou quando estabeleceu contacto com a família.Segundo o The Independent, a identidade do corpo encontrado ainda não foi divulgada.Posteriormente, na sexta-feira, dia 17, o advogado de Brian anunciou que o jovem não é visto há vários dias, encontrando-se portanto em parte incerta.

BREAKING: The Teton County coroner confirms they have dispatched resources to a body found in the national forest.