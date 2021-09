Autoridades investigam causa da morte de jovem que desapareceu durante viagem com namorado nos EUA

As autoridades encontraram este domingo o corpo da jovem de 22 anos Gabby Petito durante as buscas no parque nacional Grand Teton no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Gabby estava desaparecida desde julho, enquanto fazia uma viagem com o namorado Laundrie numa caravana. As autoridades tentam agora perceber a causa da morte da jovem de 22 anos.O casal partiu numa viagem que estava a ser documentada nas redes sociais, num vídeo publicado no Youtube, o jovem casal aparecia a beijar-se e a correr na praia. As imagens foram vistas mais de dois milhões de vezes.No entanto, algo de errado aconteceu durante a viagem de sonho dos dois jovens. Gabby desapareceu e o namorado disse que não sabia de nada. Recusou-se a falar com a polícia e desapareceu poucos dias depois."A causa da morte ainda não foi determinada", esclareceu ao final da noite de ontem o FBI. "Como todos podem imaginar, é um momento incrivelmente difícil para a família", acrescentou o agente Charles Jones na conferência de imprensa onde anunciou o aparecimento do corpo.Joseph Petito recorreu ao Twitter para reagir à notícia do aparecimento do corpo que o FBI acredita ser o de Gabby.O pai da jovem publicou uma fotografia de Gabby onde escreveu a seguinte legenda: "Ela tocou o Mundo"."As notícias sobre a Gabby Petito são de partir o coração. A família Laundrie está a rezar pela Gabby e a sua família ". Foi assim que a família de Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito, reagiu à notícia de que o FBI tinha localizado um corpo que correspondia à descrição do da jovem de 22 anos . O comunicado foi divulgado pelo advogado da família de Brian Laundrie.