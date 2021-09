Corpo encontrado em Wyoming é de Gabby Petito confirma advogado da família

Leia também "Cenário de crime": FBI faz buscas em casa dos pais de namorado de Gabby Petito



O mistério sobre o desaparecimento e morte de Gabby continua a adensar-se. O FBI referiu-se ao caso esta terça-feira, pela primeira vez, como "uma investigação de homicídio". Richard Stafford (que representa a família da norte-americana) ao Insider, o corpo de Gabby foi sujeito a autópsia esta terça-feira. O FBI e o Instituto de Medicina Legal do condado de Teton confirmaram que a autópsia ao corpo da jovem revelou que esta morreu "vítima de homicídio". Stafford pediu aos jornalistas para "darem à família Petito e Schmidt tempo para fazerem o luto". "Faremos uma declaração oficial quando a Gabby estiver em casa", disse o advogado.O mistério sobre o desaparecimento e morte de Gabby continua a adensar-se. O FBI referiu-se ao caso esta terça-feira, pela primeira vez, como "uma investigação de homicídio".

O advogado da família de Gabby Petito, jovem que desapareceu durante uma viagem pelos EUA com o namorado, confirmou que o corpo encontrado numa zona de floresta, próxima de um parque natural, no estado norte-americano do Wyoming, é da jovem.Segundo avançou