E se o FBI nunca encontrar o namorado desaparecido de Gabby Petito? Conheça os cenários possíveis

As autoridades norte-americanas estão à procura de Brian Laundrie há mais de três semanas. Dezenas de agentes estão espalhados pelos Estados Unidos para tentar encontrar o rapaz de 23 anos que desapareceu depois de ir fazer uma caminhada na Reserva de Carlton, na Florida, e que é suspeito da morte de Gabby Petito.



O FBI acredita que não é sustentável continuar a procurar Brian durante muito mais tempo e é provável que as buscas pelo rapaz terminem em breve.





Com a possibilidade de as buscas serem encerradas nas próximas semanas, a questão que se impõe é: E se Brian Laundrie nunca for encontrado pelo FBI? Nesse caso, existem alguns cenários que precisam de ser considerados.A única acusação formal que Brian Laundrie enfrenta é de fraude bancária, por ter utilizado o cartão de crédito de Gabby Petito depois de o FBI ter encontrado o corpo da rapariga. Nenhuma acusação foi feita contra os pais do rapaz e ainda não é claro se tal poderá ser feito.Até ao mandado de prisão de Brian ser emitido, os seus pais tinham todo o direito de ajudar o seu filho, que até então não era um criminoso procurado.Ainda assim, se o FBI descobrir que ajudaram Brian depois de o mandado ser emitido, os pais pode enfrentar acusações por terem prestado auxílio a um fugitivo à justiça.

Brian Laundrie pode ser julgado sem estar presente em Tribunal?

Nos Estados Unidos da América, as leis determinam que quando um indivíduo foge no decorrer de um julgamento e já depois de ter sido presente a tribunal pelo menos uma vez, pode ser julgado ou condenado à revelia.



Brian Laundrie nunca foi preso, nem existe qualquer data de julgamento e também não foram encontrados quaisquer indícios de que tenham assassinado Gabby Petito.





Assim sendo, é impossível que seja julgado sem estar presente em Tribunal. Ou seja, se o FBI nunca o encontrar, Brian também nunca será julgado.

É mesmo possível que o FBI nunca encontre Brian Laundrie?

Brian Laundrie não é certamente o primeiro americano a escapar à justiça. Aliás, o jornal Independent dá conta de que, em comparação com outros fugitivos, Laundrie ainda não está desaparecido há muito tempo.

Por exemplo, Robert William Fisher desapareceu em abril de 2001 depois de a sua casa no Arizona ter explodido, matando a sua família. Apesar de ser o principal suspeito de ter preparado uma explosão de gás natural para matar sua família, nunca foi encontrado.

John Lee Paul, um piloto de carros norte-americano, foi procurado para interrogatório e julgamento face ao desaparecimento da sua ex-namorada. Foi visto pela última vez no seu barco na Tailândia e também ele está desaparecido em 2001.



Como estes, existem muitos outros casos em que o FBI e as autoridades norte-americanas não conseguiram localizar os fugitivos, portanto Brian Laundrie pode também nunca ser encontrado, nem julgado.