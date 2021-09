A busca por Gabby Petito chegou ao fim. A autópsia ao corpo encontrado domingo, no Parque Nacional Grand Teton, no Wyoming, EUA, revelou que os restos mortais são da jovem de 22 anos, que desapareceu durante uma viagem aos parques naturais do Oeste com o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos.O médico legista determinou que Gabby foi assassinada, mas não revelou a causa da morte.